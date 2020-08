Pelotas vai oferecer remédios para o tratamento da Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Pelotas, através da Farmácia Municipal, disponibilizará dois remédios adotados no tratamento precoce ao coronavírus. Os produtos, no entanto, só poderão ser liberados com prescrição médica.

Segundo o coordenador da Assistência Farmacêutica, Fabian Primo, além da azitromicina, a ivermectina será entregue para tratamento da Covid-19 aos pacientes que forem indicados a tomarem o remédio. "Nós decidimos disponibilizar, na Farmácia Municipal, esses medicamentos para caso de algum médico do município resolver receitá-los, prescrevê-los para um paciente. Para que essa pessoa não tenha que comprar o remédio, não tenha que ser onerada, vai lá na farmácia e o terá disponibilizado", explica.

Apenas o Centro Covid - como unidade municipal com capacidade para internação de casos de síndromes gripais e coronavírus - tem para uso dos médicos a cloroquina. "A distribuição da cloroquina é de responsabilidade estadual. Foi enviado um formulário para ser feita uma solicitação, e já a fizemos. Então, por enquanto, não temos esse medicamento na lista municipal", relata Primo. Cabe salientar que parte dos remédios oferecidos para tratamento precoce podem não ter eficácia para tratar alguns tipos mais leves da doença, conforme pesquisas já publicadas.

Para o clínico geral e pediatra, Marcos Pereira do Rozário, que trabalha em um posto de saúde de Pelotas, a automedicação é considerada perigosa. Segundo ele, todo medicamento apresenta efeitos colaterais e só o médico pode julgar se os benefícios causados pelo remédio são maiores do que os possíveis danos. "Nesse momento, há pouca literatura a respeito do novo coronavírus. Tudo o que está sendo feito é recente. Só saberemos no futuro, se alguns medicamentos usados hoje poderão ou não causar sequelas, ter efeitos colaterais. Então, a prescrição médica é essencial", alerta o profissional.