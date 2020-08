Prefeitura de Passo Fundo fará reuniões com setores econômicos para alinhar protocolos sanitários

O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, fará nesta semana uma rodada de reuniões com diferentes setores da economia para tratar dos protocolos e regras estabelecidas neste momento de enfrentamento do coronavírus. Setores que estão com as atividades restritas, em função dos decretos do governo do Estado, terão que se comprometer com as medidas sanitárias e de distanciamento para poderem voltar a funcionar.

"Estamos fazendo uma série de reuniões para explicar os protocolos e pedir o auxílio dos diferentes setores . Se não houver respeito às regras, poderemos retroceder", afirmou o prefeito. Ele ressaltou que a intenção é harmonizar a necessidade das pessoas trabalharem como todos os cuidados que precisam ser tomados para preservar a saúde de todos. As reuniões devem ocorrer até o final desta semana.

Os municípios que compõem a região de Passo Fundo no plano de distanciamento controlado já apresentaram ao governo do Estado um Plano de Prevenção e de Enfrentamento à Pandemia, em que são adotados os protocolos de bandeira laranja durante a vigência da bandeira vermelha, quando a região assim for classificada. Para que isso aconteça, será necessário o compromisso dos setores produtivos de todos os 62 municípios da região. Os setores que estão com o funcionamento vedado pelo governo, porém, não poderão ser autorizados pelos municípios.