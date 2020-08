Prefeitura paga R$ 19,6 milhões em indenizações em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul depositou R$ 19.6 milhões aos proprietários da área onde será construído o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, no distrito de Vila Oliva. O depósito foi feito nesta segunda-feira, após a apresentação das ações indenizatórias pela Procuradoria-Geral do Município (PGM). A soma dos valores a serem pagos chega R$ 20,6 milhões em indenizações, e o restante será depositado aos proprietários até o final de agosto.

As 11 áreas desapropriadas compreendem 445 hectares da localidade de Tabela, em Vila Oliva. Dos R$ 30 milhões provenientes de financiamento com a Caixa Econômica Federal, R$ 20,6 milhões são referentes às indenizações, e o restante voltado para investimentos em obras viárias e de infraestrutura.

O orçamento estimado para a construção do aeroporto é de R$ 200 milhões e o recurso será proveniente do Fundo Nacional da Aviação Civil. O aeródromo terá capacidade de operação para Boeing 737, terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados e 500 vagas de estacionamento. Para manobra das aeronaves, está previsto uma pátio com 26 mil metros quadrados, pista com 1,9 quilômetros de comprimento e 45 de largura, podendo receber oito aeronaves simultaneamente.

Paralelo ao pagamento das indenizações para o município obter o termo de posse da área, a prefeitura trabalha ainda em duas frentes sobre o aeroporto: a divulgação da Audiência Pública, dia 15 de setembro, promovida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fepam), de forma online, para apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental à população e a organização, por técnicos da secretaria do Planejamento, do Termo de Referência, que possibiliza a licitação do projeto executivo para a obra do aeroporto.