Garibaldi amplia a testagem para Covid-19 à população

A prefeitura de Garibaldi decidiu por ampliar a testagem da população para a Covid-19. Após a realização dos testes rápidos em funcionários mercados, comércios de alimentos, farmácias e postos de combustíveis, agora os exames são oferecidos também a profissionais que atuam em bancos, agências lotéricas e revendas de gás.

A secretaria municipal da Saúde está realizando o exame RT-PCR em pacientes com sintomas, uma vez que detecta a presença do vírus no organismo. O teste utiliza secreções respiratórias da orofaringe (garganta) ou nasofaringe (nariz), coletadas com a ajuda de cotonetes.

Além disso, também são realizados testes rápidos, os quais identificam se o corpo do paciente criou anticorpos de defesa contra o coronavírus. Esses são realizados depois do 10º dia dos sintomas. Também é feita a testagem de profissionais de serviços essenciais, que não tiveram suas atividades suspensas desde o início da pandemia e, por isso, estão mais expostos à contaminação pelo vírus.

Pacientes que já realizaram o exame PCR positivo não têm necessidade de refazer, pois o teste rápido pode permanecer positivo por meses sem significar infecção ativa, mas sim a criação de células de defesa contra o vírus. A Vigilância Epidemiológica solicita aos funcionários dos serviços essenciais citados que não tenham realizado o teste e tenham interesse para que entrem em contato e agendem um horário na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central, para que possam fazer a coleta do material. No dia do teste, será necessário levar a carteira de trabalho, para comprovar o vínculo nas empresas de serviços essenciais.