Nova atração turística de Canela deve ficar pronta até dezembro

A serra gaúcha vai ganhar até o final de 2020 uma inédita atração. Com natureza exuberante, o Parque da Ferradura, em Canela, foi o local escolhido para receber o investimento de R$ 30 milhões. A plataforma estaiada de aço e vidro avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura, oferecendo uma vista de tirar o fôlego do Rio Caí a 360 metros de altura.

Além do comprimento imponente da plataforma, que faz da Skyglass Canela a maior do mundo, o empreendimento inova ao apresentar duas formas de contemplação da natureza. O visitante pode apreciar a paisagem caminhando por cima do vidro ou andar por baixo da plataforma num monotrilho. O brinquedo vai oferecer 10 cadeiras suspensas. Tudo com acessibilidade total aos visitantes. "É um projeto único na América Latina e com modelo inédito em nível mundial. Será algo maravilhoso. Chegamos para agregar ao turismo regional e vamos fazer história. O turismo gaúcho terá um antes e um depois com esse projeto", afirma o gerente do parque, Fabrício Medeiros.

Nesta segunda-feira, foi concluída a primeira parte da montagem da estrutura em aço. Depois, será instalada a grade-piso e até o final de setembro colocado o piso de vidro. Conforme Medeiros, o peso total da plataforma alcança 226 toneladas. "Até o final do ano, nós vamos inaugurar e ter a maior plataforma de vidro, com contemplação dupla, na cidade de Canela", prevê o gerente.

O empreendimento ainda preza pela preservação do meio ambiente e possuirá estação de tratamento de esgoto modelo, com 98% de pureza da água na saída do processo para utilização nos sistemas de irrigação. Todas as pedras e terras escavadas permaneceram no local, sendo reaproveitadas na própria obra. O alicerce do novo mirante foi erguido com o mínimo de impacto possível na vegetação.

Com capacidade para receber 3.000 pessoas por dia, o parque vai oferecer completa infraestrutura para o visitante contemplar a natureza de forma responsável. O atrativo contará com praça de alimentação, lojas, estacionamento e o também inédito Memorial do Ferro de Passar, que vai reunir um acervo aproximado de 300 peças. Para valorizar a fauna silvestre existente no local, a direção vai lançar um exclusivo aplicativo de educação ambiental.

Em dois anos de estudos para execução do projeto, a Skyglass Canela procurou agregar tecnologia e sustentabilidade ao Parque da Ferradura, que fica a aproximadamente 14 quilômetros do Centro de Canela. "Usamos a tecnologia em favor da sustentabilidade e do meio ambiente. Com a valorização da fauna e da flora, valorizamos a natureza maravilhosa do Vale da Ferradura", conclui Medeiros.