Pelotas teve redução no nível de gases poluentes durante o lockdown

Uma pesquisa realizada por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) analisou os níveis de poluentes atmosféricos durante o lockdown em Pelotas, realizado na semana passada. O protocolo de isolamento total do município suspendeu as atividades não essenciais entre às 20h de 8 de agosto até às 12h do dia 11 de agosto.

Os pesquisadores monitoraram cinco poluentes durante 30 horas, entre domingo e segunda-feira, 9 e 10 de agosto, por meio de dados coletados de satélites. De acordo com o professor Flávio Rodrigues, que coordenou o estudo, mesmo considerando as variações diárias, os níveis de alguns poluentes reduziram ao longo do período de restrição de atividades.

A pesquisa apontou que as concentrações de ozônio, monóxido de carbono e material particulado reduziram 30%, 12% e 32%, respectivamente. Os resultados mostram que, além de redução as chances de transmissão do vírus, medidas de restrição de mobilidade também são importantes para melhorar a qualidade do ambiente, conforme relata o professor. "Dados como estes mostram como o uso de veículos automotores e a circulação das pessoas nas cidades impactam o meio ambiente e deveriam ser usados para uma reflexão sobre o uso excessivo de meios de transporte, sobretudo os automóveis", afirma.

Na análise, os pesquisadores também puderam observar que os níveis de dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre não foram afetados pelo lockdown. Segundo os pesquisadores, a redução das concentrações destes dois poluentes tem sido relatada em outros lugares do mundo durante os períodos de fechamento total das atividades. O grupo que realizou esta pesquisa durante a restrição de atividades em Pelotas é o mesmo que, em abril, revelou redução da poluição atmosférica em Rio Grande, durante o isolamento social.