Hospital de Santa Rosa supera 300 internações em UTI no 1º semestre

Com 10 leitos, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, manteve sua média de ocupação ao longo do primeiro semestre deste ano. Nos seis primeiros meses do ano, o hospital contou com 309 internações, sendo que 46% dos atendimentos foram de pacientes da cidade, enquanto os outros 54% foram oriundos de cidades da região.

Comparados ao mesmo período do ano anterior, os números pouco se alteram, com a diminuição de duas internações em relação a 2019, que registrou 311 internações. De acordo com a coordenadora da UTI Adulto, enfermeira Thanyze Kretschmer, o número de internações reduziu no mês de março, quando teve início a pandemia de coronavírus e a Unidade Dom Bosco, exclusiva para tratar a doença, foi instalada. Contudo, a ocupação voltou a ser retomada rapidamente. "Mesmo tendo uma UTI voltada apenas para problemas respiratórios, notamos que, em geral, o número de internações não caiu", relata a enfermeira.

Mais do que alterar a rotina de atendimentos de pacientes, a pandemia também teve reflexos no treinamento dos profissionais. De acordo com Thanyze, foi preciso repensar as formas de capacitação, já que as aglomerações ficaram restritas. "Mantivemos os treinamentos e as capacitações. Atualmente, fizemos por vídeo ou em pequenas equipes", relata a Enfermeira, que informou que as capacitações estão sendo feitas de forma online.

Além das capacitações constantes, outro foco dos profissionais é a modernização. Novas práticas e procedimentos buscam o aperfeiçoamento no atendimento, aliado a novos equipamentos e possibilidades. "A UTI é o foco no mundo todo, e estão surgindo boas oportunidades de melhorias para o setor neste período tão crítico", comemora Thanyze.