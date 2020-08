Monumento mostrará cheias históricas que atingiram Lajeado

A prefeitura de Lajeado iniciou a instalação de um monumento na cidade. Chamado de "Régua linimétrica - Marco Simbólico da História das Enchentes de Lajeado", o conjunto de peças está sendo implementado ao lado do lago do Parque Professor Theobaldo Dick.

A ideia de desenvolver este projeto surgiu após Lajeado enfrentar sua quarta maior enchente da história, que atingiu a marca de 27,39 metros no dia 9/7. Essa foi a maior cheia em 64 anos. "Este marco tem um caráter informativo e educativo e, de forma visual, vai dar à população referências dos níveis das cheias históricas que já atingiram Lajeado e permitir fazer comparações em escala menor por meio de cores - explicou o secretário de Planejamento e Urbanismo, Giancarlo Bervian.

A chamada régua linimétrica (instrumento que mede o nível da água em locais independente do relevo) está instalada em um poste de concreto, que foi colocado junto ao lago. O poste é o primeiro passo do projeto; em escala normal, ele indicará a altura real que as cheias alcançaram no parque. Agora, junto ao poste, será executada um espaço de interação e contemplação da história das enchentes.

Uma série de pequenas hastes coloridas, em escala menor, indicarão o histórico das cheias de Lajeado, com o ano do acontecimento. Assim, as pessoas poderão ter uma noção visual de qual foi o impacto de cada cheia histórica na cidade. Futuramente, o layout do espaço permitirá dar continuidade ao projeto, conforme novas cheias forem surgindo.

A régua não servirá para acompanhar a evolução de novas cheias, justamente porque está instalada em um dos primeiros pontos da cidade a alagar. O objetivo do marco é dar a dimensão destes eventos naturais e deverá ser apreciado em condições normais do clima. Para o acompanhamento da evolução dos alagamentos, outros projetos estão em desenvolvimento. Está em estudo um sistema de software destinado à melhoria da qualidade de informação da Defesa Civil de Lajeado. Este sistema, associado a medições da evolução da cheia em pontos da cidade, permitirá acompanhar em tempo real o crescimento do nível do rio, a fim de permitir avisar as pessoas nas áreas de risco e evitar prejuízos sociais e de infraestrutura. Para isso, novas réguas devem ser instaladas em outros pontos da cidade.