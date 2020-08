São Leopoldo terá maior precisão na medição pluviométrica

Os equipamentos de monitoramento pluviométrico do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), instalados no município de São Leopoldo estão passando por manutenção. Técnicos do órgão estiveram na cidade para ajustar instrumentos das estações que até então contava apenas com um equipamento para o controle pluviométrico, da Agência Nacional de Águas (ANA). O anúncio foi feito pelo superintendência da Defesa Civil de São Leopoldo.

Agora são quatro estações do Cemaden localizados na cidade. Dois já foram reparados, um na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vicentina e outro na escola Olímpio Albrecht, no bairro Feitoria. Os outros dois serão ajustados em breve. Um fica localizado na escola Paulo Couto, no bairro Arroio da Manteiga. Este fica num local de difícil acesso e ainda não foi possível o reparo. O outro equipamento está localizado na Escola Estadual Amadeo Rossi, no bairro Santa Teresa, e a Defesa Civil ainda não conseguiu contato com os responsáveis para abrir o local.

De acordo com o coordenador técnico da Defesa Civil, Fabiano Camargo o controle não estava sendo muito eficiente, contando apenas com uma fonte de monitoramento. "Esses equipamentos são extremamente sensíveis, sendo assim, nas diversas ocasiões em que ocorria algum problema, São Leopoldo tinha de recorrer às cidades vizinhas para comparar e fazer uma média dos dados coletados para ter uma informação minimamente confiável a respeito dos próprios níveis de chuva", disse. Um dos pontos de medição sobre o volume era no rio dos Sinos.

Com o funcionamento dos quatro equipamentos do Cemaden, mais a estação telemétrica da ANA, será possível ter uma precisão maior em verificar quanto choveu na cidade e os impactos das chuvas. Com previsão de chuvas nesta semana, os equipamentos devem receber os primeiros testes.