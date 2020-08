Refap emite mais da metade dos gases poluentes de Canoas

A prefeitura de Canoas apresentará, em setembro, os resultados do seu primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), referente ao ano de 2018. O documento faz um levantamento das principais fontes de emissão e remoção de gases do município.

Em 2018, o total de emissões de GEE em Canoas foi de mais de 4 toneladas de CO2e (gás carbônico equivalente). De acordo com o estudo, 73,6% dessas emissões foram provenientes do setor de energia estacionária - que contempla a queima de combustíveis fósseis para a geração de energia e consumo de energia elétrica. Outros 22,2% do total de emissões vieram do setor de transportes (terrestre, ferroviário e aéreo), enquanto os resíduos (disposição final ou tratamento de resíduos sólidos e incineração dos resíduos da saúde) foram responsáveis por 4% das emissões. Os setores associados a atividades de agropecuária, processos industriais e uso de produtos tiveram contribuições menos significativas.

O município tem um perfil bastante particular, sediando grandes indústrias, como a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), além de empresas nos ramos de gás, metal-mecânico e elétrico. Essa particularidade, em especial as atividades da Refap, faz com que o perfil de emissões da cidade de Canoas seja diferente de outras grandes cidades brasileiras (como Belo Horizonte e municípios da Região Metropolitana do Grande ABC, por exemplo), onde as principais fontes de emissão estão associadas ao consumo de combustível fóssil no setor de transportes.

As atividades da Refap podem ser consideradas a principal fonte de emissões da cidade, com 52,8% do total. As informações sobre emissões associadas à refinaria foram obtidas diretamente com a equipe técnica da Petrobrás, que elabora anualmente inventários corporativos de emissões gases que provocam o efeito estufa.

No entanto, ao se descontar as emissões relacionadas com Indústrias de Geração de Energia, Canoas é responsável por cerca de 1,6 milhões de toneladas de CO2e emitidas. Nesse sentido, destaca-se o consumo de óleo diesel e gasolina no setor de transportes, se aproximando do perfil de emissões de outras cidades brasileiras, além do consumo de gás natural no setor de energia estacionária, especialmente associado às indústrias de manufatura e construção.

Para além da refinaria, o setor de transportes passa a ser o maior contribuinte nas emissões locais em Canoas, responsável por cerca de 56% das emissões observadas na cidade. Nesse cenário alternativo, o setor de energia estacionária fica em segundo lugar, com 34% das emissões. Já o setor de resíduos representa 10% das emissões.