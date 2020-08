Canoas chega ao nono mês sem casos de feminicídio

Canoas está entrando no nono mês sem feminicídios, que são os assassinatos de mulheres em razão do seu gênero. Esse é o segundo período recorde sem esse tipo de crime no município. O primeiro foi entre setembro de 2017 a novembro de 2019, ou seja, 26 meses sem registro desse tipo de crime.

Além disso, todos os índices de criminalidade têm despencado. No primeiro quadrimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2019, o município registrou uma redução de 38,4% no número de homicídios, de 17,3% em relação a furtos de veículos e de 25% nos dados relativos a roubos de veículos.

"Temos nos esforçado desde o início para melhorar a segurança de Canoas e, agora, estamos colhendo os resultados das nossas ações. Nós aprendemos que, mesmo que o investimento em segurança pública não seja uma responsabilidade municipal, ele se tornou uma obrigação nossa como cidadãos e um compromisso com a população.", enfatiza o prefeito, Luiz Carlos Busato.