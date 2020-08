Canoas adota atendimento a domicílio para idosos na pandemia

Com o objetivo de prevenir a Covid-19 em um dos principais grupos de risco da doença, a prefeitura de Canoas oferece acompanhamento domiciliar a quase 6,2 mil idosos há mais de dois meses. A iniciativa é realizada por agentes comunitários da secretaria municipal da Saúde e tem como público-alvo pessoas acima de 60 anos que morem sozinhas ou possuam características de maior vulnerabilidade, como tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes e síndromes respiratórias. Além de identificar sintomas gripais, os servidores passam orientações aos canoenses da terceira idade, familiares e cuidadores.

Segundo a coordenadora da Política de Atenção à Saúde do Idoso e responsável pela assistência, Fernanda Stassen, apenas 92 pessoas apresentaram indícios de gripe até o momento, o equivalente a 1,4% do total visitado. Quando os agentes constatam sintomas gripais, a informação é levada à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, onde posteriormente o idoso é avaliado. "Se for diagnosticado um quadro de gravidade, o paciente é conduzido, então, à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Caso sejam sintomas simples e que possam ser controlados de casa, a equipe opta pelo monitoramento diário", explica.

Dentre as orientações passadas à população canoense durante as visitas, estão a lavagem constante das mãos com duração mínima de 20 segundos; o respeito ao distanciamento social; o uso obrigatório da máscara quando for indispensável sair de casa; e a distância de pelo menos um metro nos contatos pessoais. Também são sugeridas dicas que incentivem o equilíbrio emocional dos idosos, a partir de músicas, orações, programas de lazer, exercícios físicos simples, caminhada no pátio e meditação.

Para o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, o trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários visa concretizar uma relação mais próxima com os idosos vulneráveis, atender suas necessidades e agir preventivamente antes que qualquer complicação exista. "O acompanhamento domiciliar é mais uma medida adotada para que nossos canoenses permaneçam seguros em casa", diz.

O monitoramento dos idosos vulneráveis está previsto para ocorrer durante o período em que durar a pandemia do novo coronavírus no Estado. Os agentes comunitários, já conhecidos pelos moradores em virtude de atuarem nas UBS's mais próximas de suas residências, estão devidamente identificados com crachás da secretaria municipal da Saúde e equipamentos de proteção individual.