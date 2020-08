Hospital de São Leopoldo recebe aparelhos de raio X

O Hospital Centenário, de São Leopoldo, recebeu dois aparelhos de raio-X móveis adquiridos com recursos federais, na ordem de R$ 360 mil foram adquiridos ainda seis bombas de infusão e um aparelho de ultrassom.

Os equipamentos de raio-x chegam para suprir uma necessidade antiga do hospital, segundo a presidente Lilian Silva. Atualmente a instituição conta com dois equipamentos, um já com 30 anos de uso e outro locado pelo valor de R$ 2.500,00 mensais. "Isso é muito significativo, principalmente nesse período que os hospitais foram obrigados a se readequar e triplicaram seus custos em função da pandemia. Quero agradecer o apoio da deputada por esta grande conquista. Além da economia, vamos conseguir ampliar o número de exames e de atendimentos à comunidade", ressaltou Lilian.

Os dois equipamentos, que serão montados nos próximos dias, estão designados para a área Covid e UTI Adulto, cada um com capacidade de realizar 1.700 exames por mês. As bombas de infusão e o ecógrafo serão destinados para outros setores, entre eles a emergência.