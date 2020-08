Duas escolas de Caxias do Sul vão passar por obras

O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, assinou a ordem de início de obras nas escolas Tancredo de Almeida Neves e Cidade Nova. Na primeira, que fica no bairro Belo Horizonte, serão feitas a cobertura da quadra de esportes e a pista de salto no ambiente em que são realizadas as aulas de Educação Física e o recreio dos alunos. A obra tem prazo de conclusão previsto para cinco meses, num investimento de R$ 350 mil.

Já no educandário do bairro Cidade Nova, que já possui características sustentáveis como caixa d'água com captação de água da chuva, composteira e bicicletário, vai receber reformas para se adequar nas normas de acessibilidade e execução do Plano de Prevenção contra Incêndios (PPCI). Os trabalhos também terão cinco meses de prazo para finalização, em um investimento na ondem de R$ 600 mil.