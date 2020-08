Pelotas registra queda nos acidentes no primeiro semestre

A secretaria de Transporte e Trnsito de Pelotas registrou reduo significativa no nmero de acidentes nas vias do municpio. O levantamento aponta para uma queda de 36,76% nos acidentes com danos materiais e de 57,14% nas ocorrncias com vtimas fatais.

As ocorrncias atendidas pelos agentes de Trnsito do municpio referem-se aos acidentes sem vtimas. Entre janeiro e julho de 2019, houve 1.469 casos registrados e, no mesmo perodo de 2020, foram 929. Os acidentes que envolvem vtimas so registrados pelo Departamento de Trnsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), e indicaram 28 vtimas fatais em 2019 e 12 no mesmo perodo de 2020.

O secretrio de Transporte e Trnsito, Flvio Al-Alam, avalia a queda como expressiva e atribui a mudana a diversos fatores, como reduo da circulao, devido ao isolamento social imposto pelo novo coronavrus, e a aes que inibem comportamentos arriscados. Al-Alam enumera melhorias, como a colocao de radar nas vias, que faz com que os veculos diminuam a velocidade - uma das principais causas de acidentes com vtimas fatais, operaes dos rgos de trnsito e segurana e o aumento nas rondas e fiscalizaes em geral. Ele afirma que a atuao dos agentes foi fundamental para esse resultado.