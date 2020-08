Hospital de Três Coroas abre ala exclusiva para atender pacientes com a Covid-19

A prefeitura de Três Coroas, juntamente com a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, em decisão conjunta, criaram uma ala específica direcionada ao atendimento de pessoas que apresentem os sintomas da Covid-19. A ideia de criação do espaço é de centralizar os atendimentos, de forma que evite o contato de pacientes sintomáticos com os demais pacientes do hospital.

A tenda Covid-19, montada na lateral do hospital, iniciou os trabalhos nesta segunda-feira e todos os atendimentos médicos, marcação e realização de testes para coronavírus serão realizados no novo espaço, onde a comunidade terá o aparato necessário. A secretaria de Saúde do município continuará responsável pelo monitoramento pacientes de sinais e sintomas via telefone.