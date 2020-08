Parobé inaugura central de atendimento em Libras

A cidade de Parobé ganhou a sua Central de Interpretação de Libras (CIL). O serviço funciona junto à sede da secretaria municipal de Desenvolvimento Rural (rua Vera Cruz, 120), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30

Segundo o prefeito, Diego Picucha, a central tem o objetivo de fornecer serviços de tradução e interpretação em linguagem brasileira de sinais para dar apoio à pessoa surda ou com deficiência auditiva. "Essa intermediação de comunicação é importante para que os limites existentes no ambiente que limitam a pessoa com deficiência sejam superados e a Central de Libras vem para facilitar a inclusão dessas pessoas com deficiências auditivas", destaca Picucha.

O serviço será prestado pela intérprete Miriam Freitas da Silva. O acompanhamento da intérprete pode ser solicitado por telefone e/ou aplicativo de mensagens pelo surdo ou através de um familiar, ou ainda presencialmente para os mais diversos fins. Entre os serviços disponibilizados está a matrícula escolar, entrevista de emprego, serviço bancário, realização de consulta, exame médico, entre outros para a pessoa surda ou com deficiência auditiva que mora em Parobé.