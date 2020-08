Praça na área central de Pelotas é a próxima a receber lâmpadas de LED

A praça Coronel Pedro Osório em Pelotas receberá iluminação em LED, acompanhando o padrão do Centro Histórico, do Calçadão e da rua Marechal Floriano. O contrato para execução do projeto foi assinado com a empresa vencedora da licitação. O novo sistema, além de mais econômico e capaz de produzir mais claridade, padronizará a área central da cidade - ponto atrativo ao turismo e de valor histórico-cultural.

Em acréscimo à iluminação ornamental no interior da área, também serão substituídas as luminárias do entorno da praça. O interior da praça receberá 148 postes, com altura final, no topo da luminária LED, entre 4,8 e 5 metros.

Para alimentação do sistema, a prestadora dos serviços fará nova instalação elétrica em rede subterrânea. No entorno, 31 luminárias de vapor de sódio ou metálico serão substituídas pelas de LED, que produzem luz branca e fria, proporcionando mais claridade e nitidez à visualização.