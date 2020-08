O prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, entregou à comunidade as obras de ampliação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo Ballvê, no bairro Santa Lúcia. As obras compreenderam a nova fundação, alvenaria de blocos em concreto, laje de piso de concreto armado, forro de PVC, substituição de telhas de fibrocimento por térmicas, instalação elétrica, iluminação, pisos e pinturas novas, reservatório de incêndio de 36 mil litros e acessibilidade em rampas, corrimão e outros equipamentos. O investimento total superou os R$ 1,4 milhão. A obra na escola iniciou em agosto de 2019 e tinha previsão de término para 180 dias. Foi constatada a necessidade de outros serviços na reforma, e para tal, foi encaminhado um aditivo de contrato ainda no final de outubro, que foi assinado apenas no dia 6 de fevereiro. Com a assinatura, o prazo inicial foi além do previsto para março para o início do ano letivo de 2020.