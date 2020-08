EDUCAÇÃO Notícia da edição impressa de 17/08/2020. Alterada em 18/08 às 03h00min Municípios do Vale do Taquari querem volta das aulas pelo Ensino Superior

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) discutiu o retorno das aulas presenciais em reunião entre prefeitos. A sugestão apresentada pelo Estado, que prevê o retorno gradual e escalonado a partir de 31 de agosto para a Educação Infantil, não foi aprovada.

A Amvat vai enviar à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) a sugestão para que a volta ocorra pelo Ensino Superior, sem datas, e propõe uma nova avaliação do quadro da pandemia no final de agosto. Além disso, a entidade vai questionar o Estado sobre como será feito o transporte escolar dos alunos quando ocorrer o retorno. "Esse é um assunto delicado, pois temos dificuldade de dar segurança a esta volta. Mas entendemos que a Educação Infantil deve ser a última a retornar", afirmou o presidente da Amvat e prefeito de Imigrante, Celso Kaplan.