Prefeitura de Teutônia vai antecipar valores do ano que vem para auxiliar os transportadores escolares

A prefeitura de Teutônia efetivou, por meio de termo aditivo, um plano pioneiro de auxílio financeiro aos transportadores escolares do município. O auxílio se tornou possível por meio da Lei Municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores, que dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço de transporte escolar durante a pandemia..

O plano de auxílio permite ao Executivo, como medida excepcional, a manter o pagamento mensal aos prestadores de serviços de transporte escolar, no valor de 50% do montante mensal contratado, durante a suspensão das aulas. Em outras palavras, o auxílio será uma espécie de empréstimo. O valor do pagamento mensal a ser antecipado será descontado a partir do primeiro pagamento após o início do ano letivo de 2021, podendo o valor ser diluído até dezembro de 2022, para que não ocorra a inviabilização a prestação do serviço no momento em que terminar a situação de calamidade pública.

O auxílio ficará condicionado a não demissão dos empregados afetos à prestação do serviço no período em que perdurar a medida excepcional; abatimento posterior de valores adiantados durante o período de interrupção, a fim de evitar eventuais pagamentos em duplicidade; e outras condições e contrapartidas que ficarão a critério de ajuste da Administração Pública Municipal. Os prestadores de serviços de transporte escolar deverão comprovar a manutenção dos empregos por eles contratados, bem como a garantia de que o serviço será efetivamente prestado no momento em que houver a real necessidade.