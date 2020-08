Venâncio Aires enfrenta problemas para compra de remédios

A pandemia do novo coronavírus tem causado transtornos com a falta ou demora na entrega de equipamentos, mantimentos, prestação de serviços. Entre as repartições afetadas em Venâncio Aires está a Farmácia Pública Municipal, que realiza cerca de 9,5 mil atendimentos mensais.

A coordenadora da Farmácia, Sandusa Dettenborn, explica que a carência de alguns medicamentos ocorre porque o estoque depende das transportadoras e dos fornecedores. No momento, de mais de 100 itens adquiridos pelo município, um está em falta. O ácido valproico, utilizado em casos de convulsões, está em falta. A empresa licitante solicitou um reequilíbrio econômico-financeiro em julho por conta da alta do dólar.