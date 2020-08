Alunos de escolas de São Leopoldo terão acesso à kits de robótica

A secretaria municipal de Educação de São Leopoldo vai entregar 400 kits de robótica para 27 escolas de ensino fundamental. O anúncio ocorreu durante a live do Programa Diálogos Com a Rede, que teve como tema "Robótica e Inventividade como Estratégia para a Escola Pública de Qualidade". As escolas receberão o material na volta às aulas presenciais, que estão temporariamente suspensas devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a chefe do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, Lisiane Moraes, a secretaria trabalha com a ideia de robótica livre para que a resolução de problemas do cotidiano com criatividade e interatividade presentes no processo de aprendizagem. "A ideia, dentro da sala de aula, é fazer com que os alunos tenham a habilidade de resolver os problemas do cotidiano da comunidade", explicou a professora. A compra dos kits estava no planejamento para 2020, como também a formação dos professores para trabalhar o material em sala de aula.

"O processo de tecnologia dentro da educação é um trabalho extraordinário realizado na nossa rede. O maior exemplo desse trabalho são os projetos apresentados na Mostra de Tecnologia e Inovação com Ciências (Motic)", enfatizou o prefeito Ary Vanazzi durante a transmissão. O Mobkits surgiu da união de alguns engenheiros que se mobilizaram em busca de soluções para Educação. O kit de robótica foi criado para possibilitar que alunos tenham acesso à tecnologia. "A ideia é fazer um kit de fácil acesso, que fosse popular e que qualquer aluno tenha capacidade de manusear, montar e entender como funciona a tecnologia", explicou Wagner.