Sistema de flashes será implementado em câmeras de Lajeado

A prefeitura de Lajeado apresentou o programa Zona Segura. O programa consiste na definição de zonas físicas de maior segurança para a comunidade, por meio da instalação de câmeras de videomonitoramento especiais que contam com flashes de sinalização. Em Lajeado, cinco zonas seguras estão em funcionamento. A cidade é a primeira do Estado a contar com o sistema, que deverá ser ampliado para outros municípios.

Instalados no alto de postes, estas câmeras são monitoradas com atenção especial da Central de Monitoramento da Brigada Militar. Com acompanhamento 24 horas, as câmeras contam com flashes das cores azul e vermelho. O flash azul é acionado quando os arredores da câmera estão com situação normal, sem riscos à comunidade. Quando algum fato problemático, como um crime, um incêndio ou uma inundação ocorre próximo, a luz do flash é alterada para o vermelho pelo operador da central, indicando que a região está passando por alguma situação atípica e exigindo maior atenção da comunidade.

"Costumamos trabalhar com imagem após o delito para identificar o criminoso. Já este sistema, que é realmente revolucionário, pode ajudar a polícia chegar ao autor do crime de forma imediata, ou a encontrar uma criança desaparecida. Lajeado está entrando na história hoje por ser a primeira cidade a implantar o programa no Estado" disse o deputado estadual Tenente Coronel Zucco, que é idealizador do programa.

As câmeras com flashes especiais foram obtidas por meio de parcerias, sem desembolso de recursos por parte do município. Os operadores são equipes da própria Brigada Militar com apoio do Departamento de Trânsito. Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, a escolha dos cinco pontos levou em consideração critérios como viabilidade técnica, ampla visibilidade, o que permite rápida percepção do flash pela população, e grande circulação de veículos e pessoas no local

"Em caso de ocorrência, com a luz vermelha, as pessoas podem identificar alguma anormalidade, como um assalto, ou o roubo de um veículo. Isso contribui para o nível de alerta da comunidade, reduzindo os riscos e ampliando a ostensividade da segurança. Também teremos a parceria da Brigada Militar para priorizar estas áreas com a presença física das equipes durante o dia com maior frequência" destaca Locatelli.

Os pontos de Lajeado que contam com a tecnologia são o Parque Professor Theobaldo Dick, a rua Doutor Parobé, nas proximidades de um supermercado, o entroncamento das vias Júlio de Castilhos e Benjamin Constant, a esquina da avenida Piraí com a rua Coelho Neto, junto ao Parque Piraí e a avenida Senador Alberto Pasqualini, nas imediações do posto dos Correios. Os próximos passos serão a integração do programa a um sistema de reconhecimento facial, que será compatibilizado com um banco de dados do Estado. A ideia é que o primeiro a ser adicionado seja o banco de dados de imagens de crianças desaparecidas.