IPE Saúde deve retomar atendimentos em Estrela

Uma reunião nesta quinta-feira tratou de detalhes da reabertura, em Estrela, do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, ou IPE Saúde como é mais conhecido, fechado desde o fim de 2015. Na pauta da reunião, o atual contexto do serviço, que é de responsabilidade do governo estadual, mas que influencia diretamente na rotina de centena de cidadãos estrelenses, e por isso a preocupação local em resolver a situação que se arrasta há anos.

O escritório de Lajeado também está fechado, como de outros municípios vizinhos, e hoje o mais próximo da população estrelense fica em Venâncio Aires. "É uma antiga batalha por parte de nossa administração. Tivemos em janeiro a promessa do presidente do IPE, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, de que seria realizado um esforço para a reabertura do escritório em Estrela. Hoje essa parceria foi firmada, contemplando o nosso esforço nesse sentido. Agora precisamos adaptá-la", relata o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Jônatas dos Santos.

De acordo com o secretário, o município cederá uma sala para abrigar o escritório, e arcará com os custos de material e também os contratuais do funcionário. "O serviço é de responsabilidade do Estado, mas não queremos deixar nossa população desprovida do mesmo, e no atual contexto esta parceria é a melhor solução de momento. O local exato do novo ponto e a data da abertura ainda serão definidos, mas a princípio o mesmo funcionará dentro da sede da prefeitura, até como forma de otimizar alguns processos", pontuou.

O IPE vai dar treinamento ao profissional e acesso ao sistema. Santos reitera que não apenas o funcionalismo público municipal será atendido, mas todos aqueles cidadãos que têm convênio com o IPE, entre eles professores da rede estadual e policiais militares.