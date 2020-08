Caxias do Sul registra queda na procura por atendimentos

A secretaria municipal da Saúde de Caxias do Sul informou que o número de atendimentos na rede básica, de março a julho de 2020, diminuiu cerca de 23% se comparado ao mesmo período do ano passado. Neste ano, de março a julho, foram 221.862 consultas e, no ano passado, no mesmo período, 288.793.

O motivo para a queda na busca por atendimento médico, segundo avaliação da secretaria, é a pandemia da Covid-19. Os usuários têm evitado se deslocar para os serviços de saúde, tendo em vista que são locais de possível contágio.

O secretário Jorge Olavo Hahn Castro pediu que os usuários procurem os postos de atendimento para qualquer caso clínico. "As pessoas devem procurar o posto de referência ou até mesmo as UPAs para buscar auxílio médico e não esperar que o problema se agrave", afirmou o secretário.