Parque de Novo Hamburgo recebe melhorias durante a pandemia

Fechado desde o começo da pandemia, o Parque Floresta Imperial, em Novo Hamburgo, passou por melhorias e mudanças para receber a comunidade quando a situação se normalizar. Entre as novidades, reformas estruturais e renovações de espaços.

Os brinquedos para crianças foram consertados e pintados novamente, oferecendo mais segurança, o lago recebeu carpas e as mesas de piquenique, que estavam com os bancos danificados, ganharam uma mudança sustentável: retalhos e sobras de tubulações que não estavam mais em uso foram utilizadas como moldes para o concreto na produção de novos banquinhos, mais resistentes e duráveis. O novo Centro Ambiental terá um espaço para atividades e eventos voltados para educação e sustentabilidade, além de abrigar o setor da Comusa. Com auditório que comporta até 60 pessoas, os servidores do setor já estão trabalhando no local e devem dar início às atividades após o fim da pandemia.