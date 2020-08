Após impasse, quartel dos Bombeiros de São Borja será finalizado

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, assinou ordem de serviço autorizando a execução das obras que marcarão o término da construção do quartel do Corpo de Bombeiros em São Borja. Desde o início das operações, foram mais de 10 anos de tentativas, impasses, falta de recursos e etapas de execução.

Em 2018, a prefeitura retomou a construção que estava parada há alguns anos. Os serviços desenvolvidos permitiram a transferência do quartel do bairro do Passo para a área central da cidade, no entroncamento das ruas Borges do Cantos, General Marques e Júlio Tróis, em área diagonal ao Parque General Vargas. Em dezembro já foi possível a inauguração.

Agora, na etapa de conclusão do projeto serão implantadas instalações de apoio, algumas já iniciadas. Para esses investimentos os recursos são provenientes do Funrebom. É o fundo de apoio à manutenção dos Bombeiros. A receita é arrecadada através de serviços que prestam na comunidade.