Cachoeirinha terá sessões de cinema drive-in

Dois sucessos nacionais vão animar os moradores de Cachoeirinha que já estão com saudade de ver um filme nas telonas. O CineSesc Drive-In leva à cidade duas sessões do longa "Gonzaga: De Pai para Filho", no dia 21 de agosto e duas exibições de "O Homem do Futuro", em 22 de agosto.

As projeções serão às 18h e às 21h, na Associação Humanitária de Assistência Social, que fica na avenida Frederico Augusto Ritter, 5090. Os ingressos devem ser retirados com antecedência no Sesc Cachoeirinha (Av. João Pessoa, 27 - Vila Eunice Velha), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, em troca de cinco quilos de alimentos não perecíveis por carro.

Os produtos arrecadados serão destinados ao programa Mesa Brasil, que fará a distribuição a entidades sociais da região. A realização do evento é do Sesc Cachoeirinha e da secretaria municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.