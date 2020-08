Concessionária de energia vai replantar árvores em Lajeado

Nos próximos dias, a Certel Energia realizará o corte de 23 árvores da espécie Pata-de-vaca-da-índia localizadas em diversos pontos da rua Sabiá, no bairro Universitário, em Lajeado. A supressão se deve ao fato de que as árvores existentes estão em contato com a rede elétrica de luz, o que pode provocar queda do fornecimento e árvores energizadas, gerando riscos às pessoas que passam pela rua.

No local, a arborização existente será substituída por 23 mudas de Goiabeira-serrana, provenientes do Viveiro da Certel Energia. Conforme a engenheira florestal da secretaria de Meio Ambiente, Sabrina Wolf, a espécie é ideal para áreas com rede aérea de energia, pois sua altura pode atingir entre 2 e 6 metros, e seu crescimento é arbustivo. Inclusive, seu fruto pode ser consumido pelas pessoas.