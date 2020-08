Gramado amplia espaço para ciclovias em bairros

O sistema cicloviário do bairro Mato Queimado, em Gramado, começou a ser implantado. As ciclovias fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana elaborado, atendendo o plano de governo para melhorar o trânsito no município.

Desenvolvido entre os anos de 2018 e 2019, uma das diretrizes foi a implantação do sistema cicloviário, para que os moradores e turistas possam fazer seus deslocamentos através de bicicletas. O plano, assim, também visa a diminuição de trânsito de carros pelas ruas do município, democratizando o uso do espaço público e proporcionando mais segurança para os usuários de bicicletas.

Atualmente, estão sendo executadas a primeira, segunda e terceira fases das obras no bairro Mato Queimado. O valor total da obra orçado fica em R$ 238.554,37, vindo através de recursos federais. A obra consiste num trecho total de 5,9 quilômetros e parte do sistema é composto de uma faixa bidirecional (2,1 quilômetros em cada sentido) e parte unidirecional (quatro quilômetros), exclusivo para ciclistas.

Paralelamente, com recursos municipais, será executado o trecho da ciclorota do bairro Centro, que inicia na rua Leopoldo Rosenfeldt com a rua Reinaldo Bertolucci, passando pela avenida Borges de Medeiros na rótula das bandeiras. Todo este trecho terá trânsito compartilhado de bicicleta e veículos.