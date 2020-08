Nova Petrópolis abre licitação para asfaltar trecho de acesso do Ninho das Águias

O acesso a um dos atrativos mais encantadores de Nova Petrópolis será totalmente asfaltado. A prefeitura de Nova Petrópolis abriu licitação para pavimentação da quarta e última fase da avenida Ninho das Águias, correspondente aos 2.214 metros restantes. Os recursos para capeamento da via são provenientes do Ministério do Turismo e do município.

A licitação no modelo tomada de preço para prestação de serviços e fornecimento de materiais para o capeamento asfáltico será dia 26 de agosto, na sede da prefeitura de Nova Petrópolis. O edital prevê a pavimentação de 2.214 metros de extensão, incluindo sinalização horizontal, como pintura de faixas de sinalização horizontal, e rede pluvial, conforme o projeto, memorial descritivo e planilhas orçamentárias elaboradas pela secretaria municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação.