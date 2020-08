SAÚDE ANIMAL Notícia da edição impressa de 14/08/2020. Alterada em 17/08 às 03h00min Unisc inaugura hospital veterinário no Vale do Rio Pardo

O Hospital Veterinário da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) foi inaugurado nesta semana. Após nove meses de obras, a previsão é que os primeiros atendimentos ocorram a partir do mês de setembro, caso não haja algum impedimento relacionado à pandemia do novo coronavírus.

O Hospital Veterinário será referência no Vale do Rio Pardo, disponibilizando desde atendimentos clínicos até procedimentos mais complexos para animais de grande e médio porte, além de animais silvestres. O espaço localizado na RSC-287, em Linha Pinheiral, possui cerca de 2 mil metros quadrados de área construída. A obra contou com investimento de R$ 5,7 milhões.

Em sua fala, o prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, exaltou a importância da parceria da universidade com o município. "Esta obra tão importante consagra a cidade na área do bem-estar animal e coloca a Unisc num patamar entre as melhores universidades do Brasil. Tenho muito orgulho da Unisc, por ter sido aluno, e agora por poder contribuir para a concretização deste momento que é significativo", declarou.

Quando estiver em pleno funcionamento o objetivo é que o hospital possa atender até 100 animais por dia, atuando em regime de turno integral, a cargo dos profissionais de medicina veterinária e acadêmicos responsáveis. O esperado é que, no fim deste mês, iniciem as aulas do curso de medicina veterinária no local. Já os atendimentos gratuitos para a população de baixa renda ou procedentes do Canil Municipal e ONGs de protetores de animais estão previstos para setembro.

"Nosso hospital veterinário será um local para a formação qualificada de profissionais e para o desenvolvimento de nossa comunidade. Por isso, comemoramos em conjunto com a prefeitura essa importante conquista. Os recursos aplicados são um grande investimento para o presente e para o futuro da nossa região. O retorno será na produção de ciência e tecnologia, na educação e na saúde", apontou a reitora, Carmen Lúcia de Lima Helfer.

No espaço serão realizadas consultas, vacinas, exames de imagem, exames de análises clínicas, internações, tratamento oncológico e cirurgias de alta complexidade. A intenção é que o espaço vire referência na região "Agora temos um espaço acadêmico que atende todas as exigências do Ministério da Educação para garantir um ensino de alta qualidade. Os atendimentos serão iniciados de forma gradativa e acreditamos que a partir de outubro já possam acontecer para a comunidade geral", reforçou o professor, Andreas Kohler.