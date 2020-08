São Leopoldo decide manter as aulas pela internet até dezembro

O retorno às atividades escolares na rede municipal de educação de São Leopoldo ocorrerá de forma não presencial, a partir de 19 de agosto. O anúncio do Plano de Ação, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, ocorreu nesta semana.

O plano apresenta as atividades não presenciais até o final do ano letivo de 2020, em razão da pandemia, pensando num panorama de continuidade de bandeira vermelha para a cidade. "Devido à continuidade e ao agravamento da situação de crise sanitária colocamos nosso planejamento de março até julho em ação, com as condições mais favoráveis do ponto de vista pedagógico, estrutura e opções que possibilitaram a oferta de atividades não presenciais a partir do mês de agosto", explicou o secretário de Educação, Ricardo da Luz.

Para garantir a segurança de alunos e professores, o ano letivo na rede municipal de educação retornará para suas atividades de maneira não presencial a partir do dia 19 de agosto, para as turmas de 5º a 9º ano, Programa Acelera e EJA. No dia 2 de setembro para os alunos de 1º a 4º ano. As aulas serão realizadas na plataforma de ensino Google Sala de Aula, onde os professores colocarão as atividades a serem realizadas . Os alunos terão um período de 10 dias úteis, sempre às quartas-feiras, para concluir e enviar as tarefas aos professores através da plataforma.

Para aqueles alunos que não tem acesso à internet e a equipamentos de informática, as escolas municipais serão abertas a cada dez dias úteis, também às quartas-feiras, das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia, para que os pais ou responsáveis pelos estudantes possam buscar e entregar as atividades deixadas pelos professores, seguindo as normas sanitárias, a utilizando máscara de proteção, o distanciamento social e sendo disponibilizado álcool gel 70%. A entrada na escola deverá ser de uma pessoa por família para que aglomerações sejam evitadas.

Todas as tarefas encaminhadas recuperarão as 800 horas letivas obrigatórias pelo Ministério da Educação, podendo ser utilizados sábados e feriados de agosto a dezembro. Com o cronograma montado pela prefeitura de São Leopoldo, o encerramento das atividades não presenciais para professores e estudantes acontecerá no dia 16 de dezembro.