SAÚDE Notícia da edição impressa de 14/08/2020. Alterada em 20/08 às 03h00min Canoas terá nova clínica a partir do mês de setembro

A prefeitura de Canoas anunicou que colocará em funcionamento a Clínica de Saúde da Família Mato Grande em setembro. Com investimento de R$ 586.858,83 na reforma de toda a estrutura, como telhado, piso, hidráulica, elétrica, pintura, entre outros, e uma ampliação de 205 metros quadrados, a clínica já está pronta para receber o mobiliário e demais equipamentos para iniciar o atendimento ao público. A expectativa é que a conclusão do mobiliário seja feita ainda em agosto.

As Clínicas de Saúde da Família são um conceito novo de atendimento à saúde implementadas no município. Antes, elas eram Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA), com um conceito mais restrito. Nela, os canoenses terão acesso a consultas clínicas e odontológicas, curativos, atendimentos ambulatoriais, exames, grupos de educação em saúde, vacinação, testes rápidos, psicólogo, assistente social, nutricionista, distribuição de medicamentos, marcação de consultas e tratamento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.