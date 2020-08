Bento Gonçalves terá comemorações de São Roque no fim de semana

A 64ª Festa de São Roque e São Gotardo irá movimentar a comunidade de Bento Gonçalves, neste final de semana. Com o lema "Batizados e enviados para promover a dignidade humana na defesa do bem comum", a programação segue até o domingo, com celebrações e procissões motorizadas com a imagem e a relíquia de São Roque.

A programação do dia festivo, no domingo, terá duas celebrações. Às 10h, acontece a Missa festiva da 64ª edição dos festejos, presidida pelo bispo de Caxias do Sul, dom José Gislon, transmitida pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Às 19h, haverá missa em ação de graças e apresentação dos casais festeiros de 2021.

Todos os momentos litúrgicos serão transmitidos pela página da Paróquia no Facebook e pelo canal do YouTube (ParoquiaSaoRoquedeBento). Durante a missa festiva, haverá o lançamento da nova identidade visual e do site da Paróquia São Roque.