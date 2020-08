Venâncio Aires terá centro para dependentes químicos

A equipe do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos Casa de Davi, em Venâncio Aires, confirmou a instalação da unidade, com início das atividades no mês de setembro. O local, localizado às margens da RSC-453, será de reabilitação para dependentes químicos que precisam de apoio e reconstrução do bem-estar e qualidade de vida, e contará com 12 profissionais, entre eles, administradores, monitores, psicóloga, nutricionista, e consultor de dependentes químicos. Num primeiro momento, serão ofertadas 15 vagas pelo município. A entidade disponibilizará estas vagas para a prefeitura.