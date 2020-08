Estrela amplia horário em centro de sintomas gripais

O Centro de Atendimento a Pessoas com Sintomas Gripais, que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Boa União, em Estrela, terá novo horário a partir desta quinta-feira. O local estará aberto das 7 às 18h, sem fechar ao meio-dia, para atendimento exclusivo de pacientes que tenham sintomas gripais como febre, tosse, coriza, dor no corpo, que também estão associados ao coronavírus.

Implantado em 23 de março, o centro concentrou o atendimento a pacientes com sintomas que também estão associados ao coronavírus, com equipe especializada para prestar atendimento. Conforme o boletim desta quarta-feira, o município registrou, desde o início da pandemia, 429 casos de pessoas com coronavírus e 404 pacientes recuperados. Há 52 possíveis infectados, que estão em isolamento domiciliar e monitorados pela equipe da secretaria da Saúde. Cinco óbitos ocorreram na cidade desde então.