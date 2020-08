Teutônia lança projeto de arborização do município

A prefeitura de Teutônia, juntamente com entidades parceiras, lançou um projeto pioneiro de arborização urbana: o Arboriza Teutônia. A iniciativa prevê, na etapa inicial, o plantio de 147 mudas de árvores em oito trechos de vias urbanas, sendo que as espécies variam conforme as restrições e possibilidades de cada rua.

Durante o ato de lançamento, foram apresentados detalhes do projeto, de como será a sua sistemática e os passos futuros. A ideia inicial era de que as primeiras 40 mudas de árvores fossem plantadas ainda na quarta-feira, mas, em função da chuva, somente houve o plantio de algumas nas proximidades do Centro Administrativo, simbolizando o início oficial do projeto. Até o dia 21 de setembro, Dia da Árvore, a ideia é realizar o plantio das 147 mudas previstas na etapa inicial.

A partir da iniciativa da prefeitura de Teutônia, Associação Pro-Desenvolvimento de Languiru, Certel, Câmara da Indústria e Comércio (CIC) e Comitê de Governança, através de seus representantes, iniciaram-se as discussões e estudos de viabilidade que resultaram na criação do projeto. "O projeto nasceu da vontade de criar espaços urbanos de maior qualidade e conforto ambiental para seus moradores, através do plantio de árvores em ruas e pontos específicos", frisou Rudimar Landmeier, da Languiru.

Inicialmente, foram feitas reuniões que definiram um Comitê de Arborização, formado por uma equipe técnica responsável por fazer todo o levantamento topográfico dos possíveis locais para o plantio inicial. Esse comitê irá definir espécies de árvores compatíveis com cada local, verificando tamanho de calçadas, rede de água e esgoto, fiação elétrica, entradas de veículos, placas de sinalização, fachadas, entre outros pontos determinantes. Após a definição dos locais aptos a receber o plantio de árvores, iniciou-se o processo de definir espaçamentos entre mudas, para que essas cresçam de forma saudável e não comprometam a livre circulação de pedestres e veículos, além da definição das espécies mais adequadas a cada local.

Com a intenção de integrar a comunidade de Teutônia com o projeto por meio da tecnologia, serão fixadas placas com códigos de barras em formato QR Code em algumas árvores. Apontando a câmera do celular para esse código de barras, será possível escaneá-lo e automaticamente o usuário será levado para o site do projeto. No site, estarão disponíveis mais informações sobre o projeto e sobre a importância da arborização urbana. Também são informadas quais as ruas e pontos que receberão o plantio de mudas inicialmente, quais as espécies escolhidas além de informações técnicas sobre cada uma das espécies.