Mais 10 leitos de UTI serão exclusivos para a Covid-19 em Canoas

Canoas conta com mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Em virtude da alta taxa de ocupação, a secretaria municipal da Saúde (SMS) determinou que dez dos 20 leitos do Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) serão destinados para tratamento da Covid-19. Com isso, a cidade passa a contar com um total de 64 leitos de alta complexidade específicos para o combate à pandemia.

Nesta semana, a taxa de ocupação dos leitos específicos para o tratamento da doença chegaram próximo da marca de 100% de ocupação, enquanto as UTIs destinadas a pacientes sem indicativo de Covid-19 não atingiam 50% de sua lotação máxima. Com isso, a redistribuição se mostrou uma alternativa viável para contemplar a demanda de infectados que chegam ao estado grave da doença.

Vale pontuar que estes 10 leitos estão instalados em uma ala de isolamento. Ou seja, os pacientes estão em um local do hospital que é preparado para que aqueles que estão de fato contaminados não coloquem em risco os que estão com suspeita, mas podem não ter a infecção confirmada. Ao mesmo tempo, esta ala, que conta com profissionais capacitados para atuar no combate à pandemia, também é isolada do restante do hospital, para que os demais pacientes que circulam por lá não sejam colocados em risco.

Além dos 10 leitos que serão realocados para o atendimento de Covid-19, a divulgação oficial sobre a taxa de ocupação das UTIs passa a contabilizar também os quatro leitos instalados nos hospitais de campanha. Desta forma, o boletim epidemiológico, que antes apontava 50 leitos, passará a informar 64. Com esta novidade, os leitos de UTI exclusivos para novo coronavírus ficam distribuídos entre Hospital Universitário (40 leitos), Hospital Nossa Senhora das Graças (10 leitos), Hospital de Pronto Socorro de Canoas (10 Leitos), Hospital de Campanha Rio Branco (2 leitos) e Hospital de Campanha Boqueirão (2 leitos).