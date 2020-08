Santa Clara do Sul cria ambiente para empresários

O município de Santa Clara do Sul fez o lançamento da Sala de Negócios. O novo espaço vai proporcionar uma maior agilidade na resolução das demandas dos empresários, simplificando e desburocratizando os processos internos. Também será um ambiente para prospecção de investidores, orientações e capacitações.

Conforme a coordenadora do espaço, Daiana Jung, o local vai estreitar o relacionamento entre poder público e iniciativa privada, promovendo a integração dos empresários locais e auxiliando no seu desenvolvimento. Daiana observa, ainda, que será dado o suporte aos empreendedores no que se refere à formalização das empresas, orientação sobre processos licitatórios, investimentos e liberação de crédito em parceria com instituições financeiras locais.