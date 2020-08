Hospital de Canela abre setor de UTI nesta quinta-feira

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) coloca em funcionamento, nesta quinta-feira, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19. Com apoio da comunidade e da prefeitura de Canela, a comisso de interveno habilitou cinco leitos temporrios especficos para atendimento de casos de coronavrus. O investimento total aproximado foi de R$ 785 mil.

Os custos com equipamentos e melhorias estruturais foram bancados pelo poder pblico e pela iniciativa privada. O HCC tambm implantou outros quatro leitos de suporte ventilatrio na nova ala. O investimento mensal para manuteno da estrutura e da equipe profissional da UTI Covid-19 estimado em R$ 450 mil.

O interventor do HCC, Luiz Claudio da Silva, destaca que a implantao da UTI Covid-19 foi uma meta traada h meses e que pode ser concluda durante a pandemia. "Para habilitar o espao no foi necessrio apenas investir em equipamentos. Tivemos toda a parte de documentao e formao da equipe profissional. Essa conquista motivo de orgulho para a administrao municipal, comisso de interveno e comunidade canelense", comemora.

Para Luiz Claudio, a unidade vai representar um legado para o hospital. "Os equipamentos podero ser utilizados futuramente aps a pandemia. Nosso hospital sair fortalecido de uma grave crise de sade", afirma. O presidente da Associao Comercial e Industrial de Canela (ACIC), Ronaldo de Paula, comemora o resultado da campanha. "No incio, no acreditaram que conseguiramos. Foi difcil arrecadar dinheiro com o comrcio fechado pela pandemia. Quando conseguimos a adeso do Sicredi, que doou R$ 19,4 mil, a situao comeou a mudar. Mais empresas contriburam por acreditar no projeto. Foi um trabalho conjunto com outras entidades, empresrios e pessoas fsicas",explica.