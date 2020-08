Centro Materno Infantil de Santa Cruz do Sul será entregue na sexta-feira

Atendimentos às crianças serão retomados no local a partir do sábado /PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A reforma do novo Centro Materno Infantil (Cemai) de Santa Cruz do Sul entrou na reta final e, agora, a contagem regressiva é pela entrega do espaço, que será feita nesta sexta-feira. O funcionamento dos serviços iniciará no sábado, a partir das 7h. Esta é a primeira reforma geral que o prédio recebe desde que foi inaugurado, em 1999. Considerando ainda equipamentos e mobiliários, o investimento será de mais de R$ 1,9 milhão.

Em razão do novo coronavírus, o andamento dos trabalhos teve que ser suspenso temporariamente, assim como a abertura, que estava prevista para a segunda quinzena de março. Entretanto, com a possibilidade de retomada, as equipes retornaram ao local nas últimas semanas para os acabamentos e instalação de mobílias e equipamentos. "Intensificamos os trabalhos para entregar esta importante obra à comunidade. Os profissionais que vão atuar no local serão capacitados permanentemente para oferecer um atendimento diferenciado. O novo Cemai representa um novo conceito de saúde com qualidade e vai atender aqueles que são o nosso futuro", afirma o prefeito, Telmo Kirst.

O colorido do prédio, os espaços recreativos e os personagens que estampam as paredes foram pensados especialmente para os pequenos. "É normal que as crianças fiquem impacientes durante a espera por atendimentos. O que queremos é que elas se distraiam e esqueçam um pouco da dor que sentem. Isso também ajudará os pais ou responsáveis, que poderão ficar mais tranquilos", explica a coordenadora do espaço, Catia Carvalho.

A estrutura foi transformada em um espaço mais acolhedor para bebês, crianças, gestantes e mães, com ambientes humanizados. Junto à sala de espera da pediatria foram instalados assentos adaptados para crianças e uma ampla área de recreação, o chamado espaço kids. Para a entrega, ele foi equipado conforme o projeto, com televisão, livros infantis, brinquedos, jogos pedagógicos, materiais de desenho e mesinhas para colorir, porém, parte dos acessórios serão retirados temporariamente em razão das medidas de prevenção à Covid-19.