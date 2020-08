Universidade de Passo Fundo inaugura centro pioneiro no interior gaúcho

A Universidade de Passo Fundo (UPF) inaugurou o primeiro Centro de Simulação Realística do interior do Rio Grande do Sul. O local conta com ambientes semelhantes aos que são utilizados em universidades referência no mundo, com sistema completo de imagens e sons, salas espelhadas para observação, salas de atendimento de emergência, sala de parto e enfermarias. Com isso, os estudantes ficam imersos na simulação, ao mesmo tempo em que estão sendo acompanhados pelos professores.

Durante a inauguração, a reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, que também é enfermeira sanitarista, destacou a importância da inauguração do espaço. "É uma alegria enorme estamos inaugurando o Centro, Há 50 anos nossos precursores estavam aqui tendo um lindo sonho, que impulsionaria nossa cidade a novos patamares de desenvolvimento social, econômico e sanitário. Desde lá já formamos 2.500 médicos que estão espalhados pelo mundo, mas principalmente por essa grande região", disse.

O ensino por meio da simulação realística é importante porque o socorro a uma vítima de forma inadequada proporciona o agravamento do seu estado, podendo gerar sequelas permanentes e, até, risco de morte. O Centro possibilitará treinamento em ambiente seguro e controlado, em diferentes níveis de complexidade, com um simulador de paciente que é idêntico ao ser humano.

Os cenários são criados para que os alunos atendam o paciente de acordo com a situação, com isso podem ser representadas uma infinidade de patologias e agravos de saúde como parada cardiorrespiratória, infarto, AVC, choques, asfixia, hemorragias, ferimentos, fraturas, queimaduras, convulsões, entre outros. Essa simulação permite uma revolução no sistema de ensino e de aprendizagem nas áreas de saúde.