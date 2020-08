Venâncio Aires aprova protocolos para retorno das aulas

Todas as instituições de ensino de Venâncio Aires enviaram o Plano de Contingência para que possam retomar as aulas. O Comitê Municipal de Gerenciamento analisaram e concederam parecer favorável a todos os documentos. Estes agora voltam aos educandários para a organização das ações, que serão colocadas em prática quando houver o retorno das atividades nas escolas, ainda sem data definida. Ao todo, 76 planos foram aprovados.

Os Planos de Contingência foram elaborados pelos Centros de Operações de Emergência em Saúde para a Educação das escolas, e servem exclusivamente para prevenção, monitoramento e controle do coronavírus. Nos documentos constam as informações e capacitação para a comunidade escolar sobre os cuidados a serem adotados para evitar a disseminação do vírus.

Em cada plano, estão elencadas medidas obrigatórias, como por exemplo, a distância entre estudantes com máscara no mínimo de 1,5m, e dois metros em lugares nos quais são feitas refeições. Ainda estão elencadas medidas para grupos de risco, para identificação de casos suspeitos, medidas quando da identificação de casos suspeitos e confirmados, medidas para promover, orientar e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual, medidas de higienização e sanitização de ambientes; entre outras ações.

Com a aprovação de todos os planos, serão realizados treinamentos, em parceria com a secretaria municipal de Saúde, com todos os profissionais que atuam na área da educação. O treinamento de forma virtual, será direcionado a todos os cuidados de prevenção para quando as aulas iniciarem de forma presencial. Em torno de 800 profissionais da educação devem participar do treinamento, divididos em dez grupos. As datas e horários ainda serão estabelecidos e divulgados pela secretaria de Educação.