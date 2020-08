Vale do Rio Pardo terá duas etapas de pesquisa da Covid-19

A pesquisa sobre a prevalência do coronavírus no Vale do Rio Pard tem a sua segunda etapa neste final de semana. Serão aplicados 1.063 testes rápidos em 14 municípios. O estudo, que tem custo de cerca de R$ 500 mil, foi encomendado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e é executado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com apoio da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e Philip Morris Brasil.

No sábado e domingo, dias 15 e 16, servidores e profissionais da saúde irão percorrer regiões urbanas e rurais de Boqueirão do Leão, Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz. A exceção é Santa Cruz do Sul. Na cidade, os estudantes dos cursos da área da Saúde da Unisc realizarão a coleta no domingo, dia 16, na zona rural. Na área urbana, serão na segunda e terça-feira, dias 17 e 18. O motivo é a sétima rodada, no final de semana, do estudo da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) no município.

"Pedimos mais uma vez a colaboração da população para receber bem os pesquisadores em suas residências. O estudo é fundamental para termos uma dimensão da Covid-19 na região, possibilitando aos prefeitos e gestores a tomada de decisões de forma técnica", disse o prefeito de Pantano Grande e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares.