Marau mantém ritmo das obras durante a pandemia

A Prefeitura de Marau segue com cerca de 20 obras em andamento nos bairros e no interior. Mesmo na pandemia, os investimentos acontecem na infraestrutura, em novos postos de saúde, reformas de escolas e ginásio, entre outras ações.

Entre as grandes obras em construção estão dois modernos postos de saúde. Um deles será especialmente para as crianças e os idosos, localizada ao lado dos Bombeiros, na rua Honorino Pereira Borges. O outro irá atender os bairros Fuga, Santa Helena e Carolo. Ambas estão na reta final de trabalho e serão entregues para a comunidade nos próximos meses.

Na área da segurança, a Prefeitura está construindo uma das mais modernas Delegacias de Polícia de todo o Estado. Localizada nas proximidades do Fórum, uma ampla estrutura está sendo construída e também deverá estar concluída em breve. Para o delegado Norberto Rodrigues, "essa será a melhor estrutura em delegacia de todo o Rio Grande do Sul, contribuindo para um policiamento e uma atuação ainda mais efetiva".

A região do Parque Municipal também está sendo totalmente revitalizada. A ciclovia e área de caminhada, com os ajustes finais, será definitivamente entregue. Com mais de dois quilômetros de área para ciclistas e pedestres, o local já é ponto de encontro e lazer dos marauenses. Outra importante obra é a remodelação do estádio Carlos Renato Bebber que está recebendo novo gramado com sistema de irrigação, academia ao ar livre, quadra de vôlei de areia, pista atlética asfaltada e as arquibancadas, vestiários e cabines de imprensa reformados.