Igrejinha terá banco de materiais de construção

O aproveitamento de resíduos sólidos de obras e a reação a problemas causados por chuvas, enchentes e outras adversidades climáticas são os dois principais temas de um projeto de lei, aprovado em Igrejinha nesta semana. Apresentado pelos vereadores Dirceu Linden Júnior, Juliano Müller e Gilmar Pereira da Silva, o texto prevê a criação de um banco municipal de materiais de construção, nos mesmos moldes dos bancos de alimentos popularizados pelo país. Dessa forma, ele armazenará sobras de obras concluídas na cidade, como tijolos, areia, madeira e outros.

Posteriormente, esses materiais serão disponibilizados a famílias em situação de necessidade em virtude de sinistros, desde que estas famílias passem por avaliação conduzida por assistente social. "Historicamente nossa população sofre com enchentes, deslizamentos e outros problemas relativamente previsíveis mas inevitáveis. Então, através do banco, será estabelecida uma reação sistematizada, padronizada e ágil para minimizar os impactos, auxiliando as famílias no restauro de seus lares", comentou Juliano. Aprovado, agora o projeto parte para sanção do Executivo.