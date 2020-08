OMS escolhe Pelotas para participar de projeto sobre a Covid-19

As primeiras atividades de um grupo de especialistas da rea da sade, voltadas para analisar o trabalho realizado por Pelotas no enfrentamento pandemia causada pelo coronavrus, comearam nesta semana. A construo de uma rede diferenciada para casos de sndromes gripais e Covid-19 na Ateno Primria e a manuteno do atendimento de outras demandas da populao esto entre os motivos para o municpio ter sido includo em um projeto da Organizao Mundial da Sade (OMS). A coordenao nacional da Organizao Pan-Americana da Sade (Opas) e do Instituto Fernandes Figueira/FioCruz.

No Brasil, alm de Pelotas, So Lus no Maranho tambm faz parte da iniciativa, que busca identificar os efeitos indiretos da Covid-19 nos servios de sade essenciais para gestante, recm-nascidos, crianas, adolescentes e idosos. A ao s possvel devido a um termo de cooperao existente entre o Pas e a Opas. "Vamos articular para que todos conheam o que est sendo feito pelo Rio Grande do Sul, por Pelotas. um processo de aprendizado, uma oportunidade para vocs mostrarem o que tm feito para o mundo todo", elogia o representante da OMS, Lslie Gusmo, ao oficializar a participao da cidade gacha no projeto mundial.

Coordenadora regional de sade, Caroline Hoffmann relata que a Opas se interessou pela estratgia criada pela secretaria de Sade (SMS) por indicao do governo do Estado. "Todas as coordenadorias encaminharam as aes dos municpios, mas Pelotas se destacou porque apresentou inciativas que estavam dentro dos objetivos do projeto e foi escolhida para fazer parte, o que nos orgulha muito", justifica Caroline.

O projeto, que deve ser desenvolvido at novembro, vai compartilhar servios prestados em cidades de 20 pases pertencentes a cinco regies administradas pela Organizao Mundial da Sade. Todas so consideradas diferenciadas no trabalho de reduo dos efeitos indiretos da pandemia, ocasionados pela adaptao dos servios de sade - o caso do atendimento exclusivo em um nico turno para pessoas com sintomas gripais nas UBSs de Pelotas.