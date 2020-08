Reforma do Centro Administrativo de Santa Rosa é concluída e entregue

Em solenidade, o prefeito de Santa Rosa, Alcides Vicini entregou oficialmente a entrega da obra de reforma do Centro Administrativo no Palácio Municipal 14 de Julho. Dentre os serviços que foram executados está a readequação do forro, divisórias, instalações elétricas e instalação do sistema de climatização.

As intervenções são resultado de um diagnóstico realizado pelas secretarias de Planejamento Urbano e Habitação e secretaria de Gestão e Fazenda, observando aspectos relacionados ao conforto térmico, as infiltrações e sistema elétrico do Centro Administrativo, entre outros. A readequação das salas e a implantação do sistema de climatização buscou melhorar o setor onde trabalham os servidores e no atendimento ao público. Os recursos na ordem de R$ 1.078.731,28 são oriundo da Caixa Econômica Federal e do município.